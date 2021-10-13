Дочь попавшего в реанимацию с COVID-19 Серова рассказала о его состоянии

Народный артист РФ певец Александр Серов, попавший в тяжёлом состоянии в больницу, сейчас проходит интенсивное лечение от COVID-19. Об этом на своей странице в Instagram рассказала дочь исполнителя Мишель.

Он в надёжных руках, под бдительным контролем, проходит интенсивное лечение. Мы все уверены, что совсем скоро папа поправится, и настроены только на позитивные новости! Желаем скорейшего выздоровления и позитивного настроения! Главное, настраиваться на самое лучшее! — сообщила она.

Мишель Серова также поблагодарила всех, кто волнуется о здоровье артиста, и призвала надеяться на лучшее.

Ранее сообщалось, что 67-летний певец был экстренно госпитализирован в одну из московских больниц с коронавирусом и 75-процентным поражением лёгких. Изначально он находился на лечении в госпитале рядом со своим домом, но после был переведён в реанимацию. Серов лежит под кислородной маской.

Александр Серов стал известен в 70-х годах прошлого века, выступая в составе ВИА «Поющие юнги». В 1983 году в Ялте состоялся его сольный дебют. В 80–90-е годы певец активно гастролировал и выпустил знаменитый альбом «Я плачу». Последний диск Серова был выпущен в 2020 году.