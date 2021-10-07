Дэниел Крейг получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде

Британский актёр Дэниел Крэйг удостоился именной звезды на «Аллее Славы» в Голливуде. Его звезда стала 2704-й на одной из главных достопримечательностей Лос-Анджелеса, которую посещают около 10 миллионов человек в год. Об этом сообщается на официальном сайте «Аллеи славы».

Церемония состоялась за несколько дней до официального выхода в американский прокат нового фильма «бондианы» «Не время умирать». Этот фильм стал последним, в котором Крейг сыграл агента 007 Джеймса Бонда.

Я не думал, что когда-либо скажу это, но для меня абсолютная честь то, что по мне будут ходить в Голливуде, — пошутил Крэйг во время церемонии.

Премьера фильма «Не время умирать» состоялась 28 сентября в Лондоне, в российский прокат картина выходит 7 октября. В следующем году должен пройти кастинг на роль нового агента 007: в числе кандидатов, по данным СМИ, значатся такие актёры, как Генри Кавилл, Идрис Эльба, Том Хиддлстон и Том Харди.

Британский артист Бен Уишоу, сыгравший Кью в нескольких фильмах бондианы, предложил отдать роль Бонда гомосексуальному актёру, заявив, что такой шаг был бы очень необычным. В этом случае в числе кандидатов могли бы оказаться такие актёры, как Люк Эванс («Красавица и Чудовище») и Джонатан Бэйли, сыгравший в сериале «Бриджертоны».