«Что они там запрещают?»: Канделаки высказалась о санкциях США против ТВ Канделаки прокомментировала санкции США против российских телеканалов

Тина Канделаки / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тина Канделаки впервые прокомментировала санкции США, введённые против Первого канала, «России 1» и НТВ. По мнению продюсера, которое она изложила в своём Telegram-канале, каждые новые американские рестрикции против России ещё «бессмысленнее», чем предыдущие.

Господи, что они там запрещают? Кино как давали, так и даём. Оборудование их на фиг не надо. Ну и руководители этих каналов не то чтобы в Америку планировали лететь на каникулы. Каждые новые санкции ещё бессмысленнее, чем предыдущие, — высказалась тележурналистка.

США ввели санкции против трёх крупных российских государственных каналов — Первого канала, «России-1» и НТВ. Вашингтон больше не будет поставлять им видеокамеры, микрофоны и звуковое оборудование.

Ранее США ввели санкции против восьми представителей Сбербанка, 27 управленцев Газпромбанка, а также объявили о рестрикциях в отношении Московского индустриального банка и десяти его дочерних структур. В правительстве США отметили, что полностью блокировать Газпромбанк, а также замораживать его активы и запрещать с ним транзакции не планируют.