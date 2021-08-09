Брат Меган Маркл предсказал «разрушение жизни» принца Гарри

Герцогиня Сассекская Меган Маркл «разрушит жизнь» своему мужу принцу Гарри. Об этом заявил брат Маркл Томас Маркл - младший, слова которого приводит The Sun.

В австралийской версии реалити-шоу «Большой брат» он сказал, что сообщил об этом принцу Гарри.

Она очень поверхностный человек, — добавил брат Маркл.

Ранее Меган Маркл отметила 40-летие. В день рождения на официальном сайте благотворительного фонда Сассекских Archewell появилась видеозапись её беседы с актрисой Мелиссой Маккарти. Герцогиня вышла на связь из своего дома в Монтесито (Калифорния, США) и случайно «засветила» лицо новорождённой дочери Лилибет. Снимок с наследницей промелькнул в кадре буквально на считаные доли секунды — рамка с фото видна на рабочем столе Маркл.

Сейчас она, Гарри и их двое детей живут в США. Меган планирует заняться выпуском многосерийного мультфильма о приключениях 12-летней девочки, вдохновившейся примером «влиятельных» женщин из истории. Помимо этого, супруги продолжают уделять время благотворительности.