«Большая потеря»: Мндоянц о смерти экс-ректора Московской консерватории Профессор Мндоянц назвал «печалью» смерть экс-ректора Московской консерватории

Фото: mosconsv.ru

Тигран Алиханов

Профессор Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Александр Мндоянц выразил соболезнования в связи со смертью его друга и коллеги, бывшего ректора столичной консерватории Тиграна Алиханова. О смерти музыканта стало известно 29 октября. Мндоянц отметил, что он долгое время работал с Алихановым в рамках фонда «Новые имена», где они искали молодых музыкантов в регионах России.

Это большая печаль, особенно для меня, потому что мы с ним были в прекрасных отношениях. Он замечательный музыкант. У нас было взаимное уважение, мы вместе ездили в поездки с «Новыми именами» лет 15 назад. Многие из моих учеников у него учились по классу камерного ансамбля. Это большая потеря, — заключил Мндоянц.

Более 40 лет Алиханов посвятил педагогической работе — он преподавал в Музыкальном училище при Московской консерватории. Московскую консерваторию Алиханов возглавлял с июня 2005-го по февраль 2009-го года.

16 октября стало известно о смерти народного артиста России композитора Геннадия Гладкова, известного музыкой к фильмам и мультфильмам «Малыш и Карлсон», «12 стульев», «Джентльмены удачи», «Голубой щенок». Ему было 88 лет.