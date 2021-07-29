Актёра Владимира Стеклова госпитализировали с COVID-19

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Советский и российский актёр Владимир Стеклов госпитализирован с COVID-19, передаёт РИА Новости со ссылкой на его представителя. Артисту 73 года.

Да, он госпитализирован, его увезли на скорой, — заявила журналистам собеседница.

По информации Telegram-канала Mash, Стеклов находится в «красной зоне» больницы имени Филатова. У него поражено 50% лёгких. Ресурс отметил, ссылаясь на медиков, что состояние актёра средней тяжести.

Накануне стало известно, что сын знаменитого советского актёра Иннокентия Смоктуновского Филипп госпитализирован в Москве. Известно, что он оказался в одной из специализированных клиник. В больницу 63-летнего артиста доставили на скорой. Подробности госпитализации сына исполнителя роли главного героя в комедии «Берегись автомобиля» неизвестны.

Ранее актёр Александр Балуев был экстренно госпитализирован в больницу в Коммунарке. По предварительным данным, у артиста диагностировано поражение обоих лёгких.