Актер Иван Краско госпитализирован с гипертоническим кризом

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Иван Краско

Народный артист России Иван Краско был госпитализирован в Санкт-Петербурге с диагностированным ранее гипертоническим кризом, заявил в беседе с «360» представитель актера Вячеслав Смородинов. По его словам, госпитализация носит плановый характер, ничего внезапного в этом нет. Актеру 92 года.

Плановая госпитализация, ничего такого… Чтобы поддерживать артиста в форме, нужно ему иногда ТО проходить, как автомобилю, — сказал представитель Краско.

В комментарии «Интерфаксу» он уточнил, что актер находится на лечении в городской Мариинской больнице в Санкт-Петербурге.

Ранее кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский предупредил, что тяжесть в голове, одышка, пелена перед глазами и носовое кровотечение являются первыми признаками гипертонического криза, который чаще всего развивается на фоне стресса. Он подчеркнул, что нельзя игнорировать это состояние, иначе все может закончиться летальным исходом.

Тем, у кого наблюдаются колебания артериального давления, необходимо иметь дома тонометр, посоветовал врач. Он особенно выделил, что если появляются симптомы гипертонического криза, не стоит заниматься самолечением, лучше вызвать скорую помощь. Игнорирование симптомов приводит к инсульту, инфаркту, отеку мозга или легких, а в худшем случае — к смерти, заключил Серебрянский.