«99%, что его выпустят из колонии»: чем займется Ефремов на свободе NEWS.ru узнал, каковы шансы у Михаила Ефремова добиться смягчения наказания и какие принудительные работы могут назначить актеру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Ефремов

Осужденный на 7,5 года колонии за смертельное ДТП артист Михаил Ефремов попросил Алексеевский суд Белгородской области заменить реальное лишение свободы принудительными работами. Каковы шансы актера добиться смягчения наказания и выйти из колонии на пять лет раньше положенного срока, какие работы ему могут назначить и сможет ли Ефремов вернуться на сцену — в материале NEWS.ru.

Как объяснил адвокат Сергей Жорин, решение суда по поводу ходатайства Ефремова будет зависеть от наличия или отсутствия нарушений заключенным режима в колонии, а также от позиции исправительного учреждения, прокуратуры и суда.

Решение суда зависит от того, были ли нарушения у Ефремова в период отбытия наказания. Второе — позиция исправительного учреждения, прокуратуры и внутреннее убеждение суда. Это основные факторы, которые в данной ситуации имеют значение при принятии решения, — рассказал Сергей Жорин.

Первый адвокат актера Эльман Пашаев в разговоре с NEWS.ru отметил законность ходатайства Ефремова о назначении принудработ после отбытия трети положенного срока.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Михаил Ефремов

Михаил имеет полное право попросить суд о смене режима. Более того, напомню, что после половины срока он может подать на условно-досрочное освобождение. Это его законное право. И если у него нет замечаний от администрации колонии, если он не нарушает режим, то шанс на удовлетворение прошения немал, — считает юрист.

Еще один бывший адвокат актера Андрей Алешкин (нынешний защитник Ефремова Петр Хархорин отказался комментировать ходатайство подзащитного в СМИ) в разговоре с NEWS.ru высоко оценил вероятность принятия судом благоприятного для Ефремова решения. По его мнению, актер «сделал для этого всё».

Не 100%, что его выпустят из колонии, но 99%, наверное, да. Он всё сделал для этого: жил общественной жизнью, занимался самодеятельностью. Получил, скажем так, очень много очков в свою пользу. Я думаю, что колония может поддержать его ходатайство о замене наказания и напишет в характеристике примерно следующее: «В дальнейшей изоляции Ефремова от общества необходимости нет. Он всё осознал и встал на путь исправления», — предположил Андрей Алешкин.

По словам адвоката, суд, как правило, принимает во внимание положительную характеристику, выданную осужденному администрацией колонии. Алешкин отметил, что в его практике «ни разу не было, чтобы при подобном сценарии суд отказывал в удовлетворении просьбы».

Представитель семьи погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова, адвокат Александр Добровинский признался NEWS.ru, что его доверители «пока не приняли решение, как относиться к новости о прошении Ефремова».

Суд может попросить пострадавших высказать свое мнение. Но пока мои доверители не приняли решение, как относиться к новости о прошении Ефремова. Они могут и воздержаться, — пояснил Добровинский.

Если суд пойдет навстречу Михаилу Ефремову, это не будет означать полного освобождения от наказания — изменится только его форма, уточнил Андрей Алешкин.

Наказанием в данном случае будут являться принудительные работы и установленные судом отчисления от заработной платы в пользу государства, обычно это 10–25%. В любом случае это лучше, чем тюремное заключение, — отметил юрист.

Алешкин напомнил, что приговоренные к такому виду наказания, как принудительные работы, живут в трудовых центрах — УФИЦ. Адвокат считает, что сначала Ефремова, скорее всего, могут перевести в региональный УФИЦ, а затем — в столичный, откуда актера, «вероятно, и будут освобождать окончательно».

Люди в УФИЦ фактически расконвоированы. У них есть телефонная связь, возможность общаться с родными, даже брать отпуск. Вид принудительных работ зависит от того, с какими учреждениями есть соглашение у УФИЦ и где сейчас есть потребность в работниках. Это могут быть строительные, столярные работы, санитаром в больницу могут взять. Одним словом, работа руками, тяжелая, не творческая. Интеллектуальных работ там, строго говоря, нет, — сказал юрист.

При этом закон не запрещает осужденному работать в других организациях, которые должны заключить соглашение с УФИЦ. Алешкин считает, что в случае с Ефремовым это вполне может быть театр.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

И тогда осужденный будет отбывать наказание, служа, например, в театре. Сейчас его, скорее всего, освободят и определят в УФИЦ, затем он переведется в Москву. А дальше, я думаю, уже его друзья походатайствуют, чтобы было подписано такое соглашение с театром. И мы увидим Михаила Олеговича на сцене. Вряд ли Ефремова отправят работать грузчиком или дворником. Человеку почти 60 лет, ну какие [мести] улицы? Пусть возвращается на сцену, радует нас. Моё личное мнение, что Ефремов будет играть в театре. Но чуть позже. Я думаю, что всё должно у него получиться, — заключил Андрей Алешкин.

По мнению друга Ефремова музыканта Гарика Сукачева, которое он высказал в интервью NEWS.ru, «проведенные за решеткой годы только обогатят человека такого масштаба, как Михаил Олегович». Сукачев убежден, что первой пьесой, которую поставит Ефремов после освобождения, будет «Пар»: по сюжету трое друзей приходят в баню, но в результате все они гибнут. За два месяца до смертельного ДТП ее сочинил для будущего спектакля другой давний друг артиста — Иван Охлобыстин.