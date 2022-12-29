«Жизнь довольно наполненная»: Сукачев рассказал о буднях Ефремова в колонии Сукачев рассказал о победе Ефремова в конкурсе среди заключенных

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Ефремов

Гарик Сукачев рассказал о том, как живется заслуженному артисту России Михаилу Ефремову в колонии. По словам музыканта, которые приводят «Известия», артист уже не раз успел победить в конкурсах среди заключенных.

Ну как может быть жизнь за решеткой? Жизнь у Михаила Ефремова довольно наполненная, он победил не в одном конкурсе среди заключенных, — рассказал изданию музыкант.

В частности, Ефремов снял короткометражку «Евангелие от Федора» и сейчас занят театральными инсталляциями. По словам Сукачева, который в последний раз навещал Ефремова летом, актер показал ему свои киноработы и корпит над другими проектами.

По словам музыканта, он не может созваниваться с Ефремовым, писать письма не хочет, потому считает их «делом интимным» и не хочет, чтобы их читали другие. Друзья надеются на пересмотр дела Ефремова, невзирая на «тяжелую» статью. Сукачев добавил, что в колонии к артисту относятся с уважением, что внушает какой-то оптимизм.

Также музыкант надеется при встрече узнать, завязал ли актер с пагубными привычками. По его мнению, такие удары судьбы меняют людей.

В конце марта 2022 года в суд была направлена жалоба защиты актёра Михаила Ефремова о снижении срока тюремного заключения. Адвокат актера Пётр Хархорин пояснил, что жалоба построена на смягчающих обстоятельствах, поскольку назначенный ранее судом срок в 7,5 года «чрезмерный».