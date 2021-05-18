50-летняя Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой

https://static.news.ru/photo/75ffbb2e-b7e2-11eb-8ad6-96000091f725_660.jpg Наоми Кэмпбелл Фото: Mayer/face to face/Global Look Press

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл поделилась с подписчиками в Instagram радостной вестью — 50-летняя звезда подиума впервые стала мамой.

Я так рада, что прекрасное маленькое счастье выбрало меня быть его матерью. Для меня большая честь подарить жизнь этой нежной душе. Нет слов, чтобы описать связь на всю жизнь, которую теперь я разделяю с тобой, мой ангел. Нет большей любви, — подписала модель публикацию в соцсети.

На кадре видны только ножки малышки, а в посте Наоми отметила свою маму. Новость о рождении дочки у 50-летней супермодели стала неожиданностью для всех. В соцсетях знаменитость не афишировала беременность. Отметим, что ранее детей у неё не было. В 2017 году Наоми призналась в интервью, что часто думает о материнстве. Тогда она сказала, что с развитием науки в современном мире она сможет «заняться этим вопросом», когда захочет.

Наоми Кэмпбелл была первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках французского и английского изданий журнала «Vogue» и журнала «Time». Модель работает на подиумах с 15 лет.

Ранее многодетная Мария Круглыхина, известная по проекту «Дом-2», назвала пол будущего ребёнка. Недавно она намекала на проблемы с мужем — слухи пошли после признания девушки о том, что её жизнь сейчас похожа на страшный сон. Несмотря на испытания, звезда реалити-шоу не падает духом и делится с подписчиками приятными новостями.