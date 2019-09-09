https://static.news.ru/photo/d11d09d2-d37b-11e9-876b-fa163e074e61_660.jpg Фото: 002 Gabriel Szabo/Medicimage LTD

Появилась информация о мотивах женщины, утопившей 9 сентября двоих своих детей в бухте Крашенинникова.

По информации следствия, 27-летняя жительница Вилючинска, в отношении которой возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве малолетних детей, совершила преступление, узнав об измене мужчины, от которого родила младшую полуторамесячную дочь, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в СК РФ.

Как рассказали свидетели, женщина, выпускница столичной Бауманки, работавшая на Камчатке инженером, утром 9 сентября привязала к себе 5-летнего сына, взяла на руки младенца и зашла в воду. Полицейские смогли добраться до неё на лодке, спасти детей не удалось, их мать не пострадала.

Расследование уголовного дела находится на личном контроле главы СК России Александра Бастрыкина.

Как писал News.ru ранее, СК России опубликовал видеозапись, сделанную во время следственного эксперимента по делу об убийстве матерью полуторагодовалого ребёнка в Башкирии. На ролике видно, как подозреваемая заворачивает в одеяло куклу, показывая, где и как закопала убитого младенца. Во время следственного эксперимента женщина сказала, что пошла на преступление, чтобы сын не голодал и не плакал.