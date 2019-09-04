Тело 32-летней женщины нашли в ванной в квартире на северо-западе Москвы.
Как передаёт АГН «
Сотрудникам полиции удалось по горячим следам задержать в Подмосковье подозреваемого в убийстве. Им оказался безработный мужчина 1980 года рождения. По предварительной информации, он поссорился с потерпевшей, после чего задушил её и поместил труп в ванну. Против мужчины возбуждено уголовное дело.
Ранее News.ru сообщал об аресте в Саратове местного жителя, подозреваемого в жестоком убийстве новорожденной дочери.