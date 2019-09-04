https://static.news.ru/photo/f836321e-cf2a-11e9-8cc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Тело 32-летней женщины нашли в ванной в квартире на северо-западе Москвы.

Как передаёт АГН « Москва », труп обнаружили в квартире на улице Планерная. Женщина была одета, и первоначальный осмотр не выявил следов насилия, однако затем экспертиза установила, что причиной смерти стало удушение.

Сотрудникам полиции удалось по горячим следам задержать в Подмосковье подозреваемого в убийстве. Им оказался безработный мужчина 1980 года рождения. По предварительной информации, он поссорился с потерпевшей, после чего задушил её и поместил труп в ванну. Против мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее News.ru сообщал об аресте в Саратове местного жителя, подозреваемого в жестоком убийстве новорожденной дочери.