В Осетии мошенники торговали «освобождающим от налогов» гражданством СССР

https://static.news.ru/photo/fe760bae-a0e9-11ea-8c80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Северной Осетии сотрудниками органов правопорядка была разоблачена банда мошенников, которая торговала удостоверениями о гражданстве СССР, с помощью которого можно было «освободиться от налогов». За «госпошлину» просили 300 рублей, в общей сложности обманутыми оказались примерно тысяча человек.

Как сообщили представители регионального МВД, мошенники представлялись членами Верховного совета Осетинской АССР. Они обманывали жителей республики, предлагая им избавиться от налогов и оплаты коммунальных услуг.

Также преступники уверяли, что купившим «госпошлину» переведут надбавки к пенсии и компенсации выплат по вкладам, открытым до 1991 года. Пострадавшим гражданам выдавали липовое свидетельство совладельцев советской земли. Полученные обманным путём средства мошенник потратили на личные нужды.

Несуществующая организация не только не освободила граждан от уплаты налогов, но и загнала их во вполне реальные долги. В настоящее время в отношении мошенников возбудили уголовное дело. Санкция за мошенничество предусматривает лишение свободы сроком до шести лет, — цитирует ТАСС сообщение от пресс-службы МВД.

Как ранее передавал NEWS.ru, двое местных жителей задержаны в Ростове-на-Дону по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, они представлялись полицейскими и взимали деньги с людей без защитных масок на городском рынке.