Суд снова рассмотрит ходатайство о продлении ареста экс-сенатору Арашукову

Мосгорсуд 3 июня 2020 года повторно рассмотрит поступившее от следствия ходатайство о продлении ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, его отцу и трём другим фигурантам дела об убийствах и участии в преступном сообществе.
Ранее суд продлил срок пребывания обвиняемых в СИЗО до 24 июля, но апелляционный суд отменил это решение и направил на повторное рассмотрение. Кроме отца и сына Арашуковых, ходатайство касается бывшего замгендира АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николая Романова, метролога ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Ессентуках Игоря Кайшева и заместителя генерального директора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Замира Борсова,
Следствие полагает, что Рауф Арашуков организовал по заказу своего отца Рауля убийство зампреда молодёжного движения «Адэге-Хэсэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.
Как писал NEWS.ru ранее, первый апелляционный суд столицы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, а также ещё трёх подозреваемых по делу об организации преступного сообщества и убийствах. Отмена меры пресечения фигурантам громкого дела может быть связана с конфликтами внутри судебной системы.
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