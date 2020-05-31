Суд снова рассмотрит ходатайство о продлении ареста экс-сенатору Арашукову

https://static.news.ru/photo/e1c46ed8-a3d7-11ea-9bff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мосгорсуд 3 июня 2020 года повторно рассмотрит поступившее от следствия ходатайство о продлении ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, его отцу и трём другим фигурантам дела об убийствах и участии в преступном сообществе.

Ранее суд продлил срок пребывания обвиняемых в СИЗО до 24 июля, но апелляционный суд отменил это решение и направил на повторное рассмотрение. Кроме отца и сына Арашуковых, ходатайство касается бывшего замгендира АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николая Романова, метролога ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Ессентуках Игоря Кайшева и заместителя генерального директора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Замира Борсова, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк.

Следствие полагает, что Рауф Арашуков организовал по заказу своего отца Рауля убийство зампреда молодёжного движения «Адэге-Хэсэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Как писал NEWS.ru ранее, первый апелляционный суд столицы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, а также ещё трёх подозреваемых по делу об организации преступного сообщества и убийствах. Отмена меры пресечения фигурантам громкого дела может быть связана с конфликтами внутри судебной системы.