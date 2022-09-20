Стал известен приговор суда растлившему ребенка депутату Суд приговорил приморского депутата Артема Самсонова к 13 годам колонии строгого режима

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Советский районный суд Владивостока во вторник приговорил к 13 годам колонии строгого режима приморского депутата Артема Самсонова по делу о растлении несовершеннолетнего подростка, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда, знакомого с ходом дела. Самсонова обвинили по статье «иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» («б» ч, 4 ст. 132 УК РФ).

Отмечается, что в период с 1 июня по 31 июля 2018 года подсудимый при общении с сыном своего знакомого «демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении». Инцидент произошел во время пляжного отдыха на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора депутату законодательного собрания Приморского края...Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — заявил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что бывшую учительницу младших классов из американского штата Теннесси Тейлор Круз арестовали за изнасилование малолетних и публикацию непристойных видео со своими ученикам. Всего ей предъявлены обвинения по 19 отдельным уголовным делам.