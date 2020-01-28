https://static.news.ru/photo/d23177ae-4207-11ea-9436-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Житель Самарской области похитил инвалида-колясочника, чтобы мужчина занимался для него попрошайничеством. Его ставили в специальные места, затем забирали собранные ими деньги.

В ноябре 2018 года «работодатели» похитили мужчину. Сначала они спрятали его в одном из частных домов Чапаевска в Самарской области, а затем перевезли в Самару, сообщает 63.ru.

Стражи порядка задержали подозреваемых. Один из них не дожил до суда, другой — получил шесть лет колонии строгого режима.

Как сообщал NEWS.ru, в Сыктывкаре полицейские приняли инвалида за наркомана. Мужчина прогуливался по двору из одного конца в другой. Стражам порядка такое поведение показалось подозрительным, и они хотели задержать мужчину. За него вступились соседи.