Преступников, выведших за рубеж до 1 млрд рублей, разоблачили в России

https://static.news.ru/photo/63c1c2d8-b9e9-11ea-8bf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) и МВД выявили и пресекли деятельность преступной группы, которая вывела за пределы России до 1 млрд рублей.

Согласно данным ведомств, группа с 2016 года работала на рынке импортного медицинского и косметологического оборудования, которое ввозится без уплаты таможенных пошлин. Злоумышленники подделывали контракты и ввозили через фиктивные фирмы хирургические лазерные системы, аппараты для ультразвуковых исследований и консоли для систем жизнеобеспечения. При этом стоимость указанных товаров неоправданно завышалась. Кроме того, в ряде случаев преступники выдавали китайское оборудование за аналогичное европейское.

За весь период незаконной деятельности злоумышленники задействовали порядка 50 фирм-«однодневок» как в России, так и за её пределами. Через них в адрес нерезидентов было выведено из страны от 500 млн до 1 млрд рублей.

По фактам преступлений возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

В ходе расследования задержаны лица, возглавлявшие фиктивные компании, ответственные за взаимодействие с таможней и другие люди, имеющие отношение к делу. В ходе обысков были изъяты печати фирм-«однодневок», носители информации, а также крупные суммы денег в российской и зарубежных валютах. В общей сложности около 50 млн рублей в эквиваленте, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Мосгорсуд продлил до 25 сентября арест бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве и создании организованного преступного сообщества. По версии следствия, вместе с соучастниками он похитил 4 млрд рублей, после чего деньги были выведены за рубеж.