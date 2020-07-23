Предполагаемый убийца чеченца в Австрии уже сидит за другое преступление

https://static.news.ru/photo/72e5e32a-ccc7-11ea-b5bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель прокуратуры Корнойбурга заявил российским журналистам, что предполагаемому убийце выходца из Чечни в Австрии нет необходимости продлевать срок нахождения в следственном изоляторе. Возможный стрелок уже отбывает наказание в тюрьме за другое преступление.

Отмечается, что правонарушение, за которое его осудили, не имеет отношения к произошедшему с выходцем из Чечни в Герасдорфе.

Он будет отбывать наказание до января 2021 года. Если к этому моменту уголовное производство по делу об убийстве в Герасдорфе не будет завершено, суд будет решать, оставлять ли его в СИЗО, — цитирует представителя прокуратуры РИА Новости.

Уроженец Чечни, называвший себя бывшим сотрудником Министерства шариатской государственной безопасности Республики Ичкерия, Мамихан Умаров был застрелен в столице Австрии 4 июля. Убийца подкараулил жертву около торгового центра G3 на улице Брюнерштрассе в городе Герасдорф-бай-Вин.

Известный как Анзор из Вены сепаратист ранее критиковал Рамзана Кадырова. Он также связывал покушения в Европе на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов с российскими спецслужбами.

Блогера похоронили в Вене при усиленной охране. На траурную церемонию пришли члены диаспоры, а также родные и близкие. Вдова Умарова Зарема заявила, что продолжит дела мужа. Она считает, что к его убийству причастны власти Чечни.

Как ранее писал NEWS.ru, семья убитого фактически призналась в устранении родственника. Она записала видеообращение на родном языке, в котором рассказывает о причинах поступка и просит отпустить арестованных по этому делу в Европе.