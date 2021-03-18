Под Тверью нашли тело пропавшей школьницы, ушедшей кататься с горки

https://static.news.ru/photo/67516194-8872-11eb-a7df-96000091f725_660.jpg Фото: СУ СК РФ по Тверской области/vk.com

Тело десятилетней школьницы найдено в реке в Тверской области. Девочка пропала несколько дней назад, когда ушла кататься с горки. Об этом сообщает СУ СК по региону.

Трагедия произошла в городе Андреаполе. 13 марта около 16:30 девочка 2010 года рождения отправилась кататься с горки на ледянке. После этого её никто не видел.

СК возбудил дело об убийстве по факту исчезновения ребёнка.

Удалось установить, что от горки через асфальтированную дорогу шли следы , которые выходили на лёд реки Западная Двина. Там они обрывались у кромки льда у промоины. На этом месте также была обнаружена ледянка.

В результате поисков тело девочки нашли в реке.

Причины и обстоятельства смерти ребёнка устанавливаются. Для этого будет проведён ряд экспертиз.

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