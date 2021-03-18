Под Тверью нашли тело пропавшей школьницы, ушедшей кататься с горки

Тело десятилетней школьницы найдено в реке в Тверской области. Девочка пропала несколько дней назад, когда ушла кататься с горки. Об этом сообщает СУ СК по региону.
Трагедия
СК возбудил дело об убийстве по факту исчезновения ребёнка.
Удалось установить, что от горки через асфальтированную дорогу шли следы , которые выходили на лёд реки Западная Двина. Там они обрывались у кромки льда у промоины. На этом месте также была обнаружена ледянка.
В результате поисков тело девочки нашли в реке.
Причины и обстоятельства смерти ребёнка устанавливаются. Для этого будет проведён ряд экспертиз.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Самарской области мать задушила шестилетнюю дочь после ссоры. Женщина считала, что девочка слишком много проводит времени с телефоном.