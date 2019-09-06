Кимеша Уильямс, обвиняемая вместе с сообщницей в ограблении и убийстве пожилой женщины, является сестрой баскетболиста НБА Кавая Леонарда.
Как сообщает издание
Тётя 35-летней Уильямс, Дениз Вуддард подтвердила изданию родство подозреваемой в ограблении и убийстве женщины и Кавая Леонарда. Вуддард подчеркнула, что баскетболист к произошедшему не имеет никакого отношения. Американская полиция также не рассматривает Леонарда как фигуранта дела.
Кавай Леонард с сезона-2019/2020 будет играть за клуб «Лос-Анджелес Клипперс». В июне 2019 года баскетболист стал чемпионом НБА в составе «Торонто Рэпторз».
Как ранее писал News.ru, Леонард признался, что после завоевания титула он пил алкоголь и ел десерты.