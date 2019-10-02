https://static.news.ru/photo/29cbed34-e4ff-11e9-9030-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Нашему изданию удалось найти договор «Аэрофлота» с юридической компанией, в сговоре с которой, по версии следствия, замгендиректора авиаперевозчика Владимир Александров похищал крупные суммы. С ней был заключён контракт на представительство по уголовным делам до 2050 года.

Речь идет о компании КАМО «Ваш адвокатский Партнёр», чьим учредителем является ранее судимый адвокат Александр Сливко. В 2016 году «Аэрофлот» заключил с ней договор о предоставлении юридических услуг, в то время как компания-авиаперевозчик имела в штате около 50 своих юристов. Контракт был заключён на безвозмездной основе до 2050 года — на такие сроки госструктурами выдается разве что право аренды земли. Предположительно это была фиктивная сделка, целью которой было заказывать в дальнейшем фирме платные услуги без предварительного конкурса. С другими деталями можно ознакомиться в нашем материале.

Ранее стало известно, что 1 октября в Москве был задержан заместитель гендиректора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам 35-летний Владимир Александров. По информации СМИ, его подозревают в махинациях с госзакупками на сумму 250 млн рублей. Вместе с ним задержана адвокат, которую следствие считает сообщницей.