Неизвестные повесили собак на деревьях в столичном лесопарке

Москвичей ужаснули случаи повешения собак в Салтыковском лесопарке. О случаях жестокой расправы над животными рассказали жители Новокосино. Об этом сообщило РИАМО.

Сначала информация о живодёрах появилась в соцсетях. На фото видно, что собаку в ошейнике кто-то повесил на дерево на собственном поводке. Причём, по данным автора публикации, это уже второй случай такой казни над животным в лесопарке.

Жительница столицы, которая обнаружила убитое животное, сама сняла его с дерева и похоронила. Она рассказала, что по пути к повешенному псу она увидела странного мужчину, а позднее возле дерева обнаружила шприц.

Напуганные и возмущённые москвичи уверяют, что полиция отказалась принимать заявление об убийстве животного.

Ранее мэр Саратова Михаил Исаев предложил ограничить количество домашних животных, которых содержат жители города. По его словам, эта мера нужна для сокращения числа бездомных животных на улицах — очень часто люди выбрасывают своих питомцев.