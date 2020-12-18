«На наших глазах происходит политическое преследование»

Чуть больше полутора месяцев длилось следствие по делу муниципального депутата Юлии Галяминой, и сегодня, 18 декабря, в суде состоялись прения. Гособвинение запросило в качестве наказания реальный срок лишения свободы, а сама Галямина произнесла последнее слово. Подробности — в материале NEWS.ru.

Судебное заседание началось с небольшого скандала — Юлия Галямина отказалась заходить в зал, пока туда не пропустят всю прессу и пришедших поддержать её Константина Котова (фигурант «московского дела») и Анну Павликову (жена Котова, фигурантка дела «Нового величия»), которые почему-то представились родственниками подсудимой. В итоге судья Анатолий Беляков разрешил присутствовать в зале всем журналистам и мужчине, который выступал на одном из прошлых заседаний свидетелем. Остальные отправились наблюдать за процессом в зал с трансляцией. Самой Галяминой судья сделал замечание, сказав, что за неявку на назначенное заседание мера пресечения может быть изменена: сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

Прения начались с выступления прокурора. Она перечислила все митинги прошлого лета, в которых Галямина участвовала или организовывала, а также все посты в соцсетях, в которых она призывала выходить на улицы и озвучивать требования. Заканчивая свою речь, гособвинитель заявила, что, по её мнению, Галямина виновна, а её исправление возможно только в условиях изоляции от общества. Наказание, считает прокуратура, должно быть реальным — три года колонии общего режима.

Адвокат Галяминой Михаил Бирюков сказал, что прокуратура просит дать его подзащитной три года по формальным признакам: только за то, что она три раза привлекалась к административной ответственности за проведение митингов и за три поста в соцсетях. Он обратил внимание, что реальное наказание по статье 212.1 УК «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» возможно только тогда, когда доказана опасность, возникшая в ходе проведения публичного мероприятия.

Сторона обвинения не смогла донести, в чём же состоят угрозы в действиях Галяминой. Ее действия носили исключительно мирный характер. Она привлекается к уголовной ответственности только потому, что она привлекалась к административной ответственности ранее, хотя её действия не носили общественной опасности, как того требует Конституционный суд, — сказал он.

Бирюков также указал на то, что сторона обвинения отказалась от допроса большинства своих свидетелей — оперативников центра «Э» и полицейских 2-го оперативного полка.

Это не случайно: их показания существенно расходились с обстоятельствами уголовного дела. Обвинение отказалось от допроса большинства свидетелей обвинения, которые указаны в обвинительном заключении, — утверждает защитник.

Адвокат Мария Эйсмонт напомнила, что чуть больше года назад в этом же суде по той же статье на четыре года осудили Константина Котова. Однако его дело было сшито наспех, говорит она, а к делу Галяминой следователи подошли более тщательно — его материалы насчитывают 16 томов.

Также она заявила, что этот процесс «обогатил знания граждан о том, как устроен политический сыск в России».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Напомним, ранее во время судебного следствия свидетели стороны обвинения рассказали суду, что в период митингов во время утреннего развода всем сотрудникам раздаются некие ориентировки на активистов — тех, кто организовал митинг и призывал прийти на него в соцсетях. Одной из таких активисток была и Галямина: её фотографию даже разослали полицейским по WhatsApp.

Оба адвоката попросили суд прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления.

Сама Юлия Галямина, выступая в прениях, заявила, что её судят по политическим мотивам и уголовное дело связано с её политической деятельностью.

То, что сейчас происходит в этом суде, — это политическое преследование разными способами, по политическим мотивам. Связано с моим желанием поменять нашу страну, поменять мирно. Но это всё противоречит целям тех людей, которые организовали это преследование. И хотя у нас политическое преследование запрещено, тем не менее оно осуществляется сейчас на наших глазах, — сказала она.

Своё последнее слово она начала с благодарности за поддержку в адрес семьи, друзей, коллег и соратников. Также Галямина поблагодарила и своих «преследователей» — полицейских, прокуроров, судей, администрацию президента и Владимира Путина. По её словам, они помогли увидеть, сколько на самом деле у неё сторонников.

В отличие от своих преследователей предлагаю нам всем будущее. Именно за будущее нормальной жизни голосовали 16 млн человек, которые поддержали нашу кампанию против поправок в Конституцию. Заметьте: именно за кампанию против поправок в Конституцию меня и судят. Существуют тысячи женщин и мужчин по всей стране, которые становятся лидерами перемен, — заявила Галямина.

Судья перебила Галямину и сказала, что её речь не относится к уголовному делу: «Это не политическая трибуна, а суд». В свою очередь адвокат Эйсмонт сделала замечание судье и напомнила, что Галямина в последнем слове может говорить всё, что посчитает нужным.

Давайте, дорогие соотечественники, соседи по Москве и России, очнёмся от нашей выученной беспомощности, встряхнёмся, поверим в себя, расправим плечи, наденем лучшие костюмы и нарядные платья, преисполнимся радости, мягкой силы и мужества. И пойдём по этому пути, — закончила обвиняемая.

Приговор мундепу Юлии Галяминой огласят 23 декабря в 14:00.

После суда она заявила журналистам, что будет готовиться к тому, что запросило обвинение, — к трём годам лишения свободы. Галямина сказала, что хочет успеть за несколько дней до приговора проверить контрольные работы студентов, встретиться с родными и друзьями, разрешить все рабочие дела и закупиться едой.

Юлия Галямина twitter.com/galiamina

По словам адвоката Михаила Бирюкова, он не ожидал, что прокуратура запросит реальный срок: «Предполагал, что условный, исходя из определений КС по делу Котова. Реальный срок возможен в случае реального ущерба. Явилось неожиданностью. Теперь боюсь что-то предполагать насчёт приговора».

Изначально, заметил он, процесс шёл неторопливо, но потом судья изменил режим работы, и заседания стали проходить каждый день.

Думаю, что изменение режима работы и неожиданно суровый запрос наказания связаны между собой, — предположил он в беседе с NEWS.ru.

Юлия Галямина обвиняется по статье 212.1 УК — неоднократное нарушение правил проведения митингов. Следствие считает, что в июле 2020 года она опубликовала в своих соцсетях пост с призывом участвовать в несогласованном митинге против поправок в Конституцию. СК указывает, что в течение предшествующих шести месяцев женщина неоднократно привлекалась к ответственности по статье 20.2 КоАП «Нарушение порядка проведения митингов» — административные наказания были назначены ей за организацию и участие в протестных акциях по поводу недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму в 2019 году. В сентябре следствие по делу завершилось. Обвиняемая всё это время находилась под подпиской о невыезде.

Статья 212.1 УК известна как «дадинская» — по фамилии первого осуждённого к реальному лишению свободы Ильдара Дадина. Приговор отменили в 2017 году после постановления Конституционного суда. Активист направил в эту инстанцию жалобу, в которой говорил, что уголовная ответственность лишь за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий «выходит за границы конституционной допустимости уголовно-правового ограничения прав и свобод человека и гражданина». Недавно освободился из колонии фигурант «московского дела» Константин Котов — второй осуждённый к реальному лишению свободы по этой статье.