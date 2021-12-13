Мосгорсуд вынес приговор обвиняемым в убийстве Япончика

Московский городской суд 13 декабря приговорил двух обвиняемых в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, к 15 и 16 годам колонии соответственно, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Суд назначил наказание Муртази Шадании в виде 16 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год, второму обвиняемому Джамбулу Джанашии — 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима также с ограничением свободы на один год, — пояснили в инстанции.

Оба фигуранта дела признаны виновными в убийстве по предварительному сговору по найму. Однако с Джанашии было снято обвинение по ст. 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств», а с Шадании — по ст. 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия». До этого момента присяжные признали обоих подсудимых виновными в убийстве.

В ходе прений сторон гособвинением была высказано просьба назначить Шадании 16 лет колонии строгого режима, Джанашии — 17 лет заключения в колонии строгого режима.

По сообщению СК, в ходе расследования и суда было установлено, что в 2009 году Муртази Шадания, Джамбул Джанашия, Каха Газзаев Нузгар Папава и Астамур Бутба были наняты Ильёй Симонией для совершения убийства Япончика-Иванькова. Мотивом стало обещанное лицами, личности которых до сих пор не установлены, возвращение Симонии статуса вора в законе.

Ранее ещё один соучастник убийства криминального авторитета Каха Газаев был приговорён к 14 годам лишения свободы. Вердикт вынес Савёловский суд Москвы.