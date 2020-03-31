https://static.news.ru/photo/ff1812b2-73c8-11ea-b251-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Московской области задержала мужчину, который подозревается в разбойном нападении на офис кредитной организации.

Уточняется, что похититель пришёл в финансовую организацию, вооружённый ножом, многочисленно извинялся перед сотрудниками офиса, забрал деньги, а затем их потерял.

Злоумышленник зашёл в офис кредитной организации и, угрожая ножом, потребовал отдать ему денежные средства. Неоднократно извиняясь за свой поступок, мужчина похитил около 300 тыс. руб. и скрылся с места происшествия, — привело сообщение пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области АГН «Москва».

Личность мужчины удалось установить с помощью камер видеонаблюдения. Его нашли и задержали в одной из гостиниц в Подмосковье. Однако денег при мужчине не было. Задержанный объяснил, что он их потерял.

Ранее NEWS.ru писал о том, что у бизнесмена выкрали 180 тонн книг из гаража в Подмосковье. Отмечается, что кражу совершили бывшие сотрудники предпринимателя. Они сдали книжную продукцию на сумму более чем в 1,5 млн рублей в пункт приёма макулатуры.