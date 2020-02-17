https://static.news.ru/photo/dc13006c-5206-11ea-8e3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

Коррупционный скандал разгорелся в Сибирском государственном университете науки и технологий им. М.Ф. Решетнева.

По данным следствия, подозреваемый, старший преподаватель вуза, 6 июня 2019 получил 80 тысяч рублей от одного из студентов в обмен на содействие в поступлении в магистратуру факультета гражданской авиации и таможенного дела на бюджетной основе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Западном-Сибирское Следственное управление на транспорте СК РФ.

Несколько студентов стали фигурантами уголовного дела за дачу взятки и посредничество в коррупционной схеме. Преподаватель обвиняется по по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки через посредника).

Как писал NEWS.ru ранее, прокурор Берёзовского района Красноярского края Бекхан Асланов арестован на два месяца за получение взятки в 500 тыс. рублей. Деньги он получил от бизнесмена за общее покровительство и попустительство в интересах предпринимателя.