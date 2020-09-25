Члены банды «Ключевских» не смогли добиться отмены приговоров

Апелляционный суд в Новосибирске отклонил просьбы осуждённых членов ОПГ «Ключевские» об оправдании по уголовным делам о бандитизме и убийствах.
Об этом «МК в Чите»
Ни один из выживших и попавших на скамью подсудимых преступников свою вину в инкриминируемых им деяниях признавать не стал. Защита просила полностью оправдать их. После вынесения приговоров адвокаты подали апелляцию. Однако решение суда первой инстанции осталось в силе. Члены банды будут отбывать сроки от 19,5 до 24 лет в колонии строгого режима.
Ранее NEWS.ru сообщал о задержании члена Пушкинской ОПГ, которого смогли идентифицировать, несмотря на сделанную мужчиной пластическую операцию.
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