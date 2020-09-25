Члены банды «Ключевских» не смогли добиться отмены приговоров

https://static.news.ru/photo/1e7a797a-ff0f-11ea-a1d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Апелляционный суд в Новосибирске отклонил просьбы осуждённых членов ОПГ «Ключевские» об оправдании по уголовным делам о бандитизме и убийствах.

Об этом «МК в Чите» сообщили в прокуратуре Забайкальского края — региона, где действовала группировка. С 1995-го по 2005 год члены банды убили 12 человек, среди которых были преступники-конкуренты и не связанные с криминальным миром люди. В мае 2005-го члены группировки убили своих лидеров — Константина Ключевского и Евгения Жарова, вскоре после этого деятельность банды пресекли правоохранительные органы.

Ни один из выживших и попавших на скамью подсудимых преступников свою вину в инкриминируемых им деяниях признавать не стал. Защита просила полностью оправдать их. После вынесения приговоров адвокаты подали апелляцию. Однако решение суда первой инстанции осталось в силе. Члены банды будут отбывать сроки от 19,5 до 24 лет в колонии строгого режима.

Ранее NEWS.ru сообщал о задержании члена Пушкинской ОПГ, которого смогли идентифицировать, несмотря на сделанную мужчиной пластическую операцию.