Бывший хабаровский губернатор Ишаев экстренно госпитализирован

https://static.news.ru/photo/555c623a-3f6c-11eb-8f6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuri Zolotarev/Global Look Press

Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев экстренно госпитализирован в сердечно-сосудистый центр имени Бакулева. Об этом стало известно на судебном заседании по его делу, сообщает корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Имеется копия справки из центра имени Бакулева. Ишаев консультирован с диагнозом «стенокардия», госпитализация рекомендована немедленно, — сказала судья.

Защита ходатайствовала об отложении заседания, остальные участники с этим согласились. Однако прокурор попросила суд запросить в медучреждении справку о состоянии Ишаева и сроки его госпитализации. В случае если эта информация не подтвердится, она просила изменить ему меру пресечения на содержание под стражей. На сегодня были запланирован допрос 12 свидетелей, в том числе видео-конференц-связь с Хабаровском. Заседание перенесли на 17 декабря.

Ранее NEWS.ru писал, что Ишаев перевёл на счета «Роснефти» 7,5 млн рублей — именно такую сумму ущерба ему вменяет обвинение.

Бывший хабаровский губернатор, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и министр по развитию Дальнего Востока находится под домашним арестом с марта 2019 года. Его обвиняют в организации растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, в 2014–2017 годах он, будучи вице-президентом «Роснефти», заключил с принадлежащей ему организацией договоры аренды помещения площадью более 280 кв. м для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае «по явно завышенной стоимости». Сумма хищений, согласно обвинительному заключению, составляет 7,5 млн рублей. Изначально бывшего чиновника обвиняли в особо крупном мошенничестве, но позже обвинение переквалифицировали. Вместе с Ишаевым по делу проходит Геннадий Кондратов, который, по мнению следствия, выполнял поручения Ишаева и завышал закупочную цену на аренду.