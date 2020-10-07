Звездопад Дракониды будет заметен в небе 8 октября

https://static.news.ru/photo/6d9c001c-088a-11eb-a170-fa163e074e61_660.jpg Фото: ArcheoPix via www.imago-images.de/Global Look Press

Метеорный поток Дракониды достигнет своего максимума 8 октября днём и будет заметен в вечернем небе. Так, скорость потока в 2020 году составит 10–20 метеоров в час, следует из сообщения пресс-службы Московского планетария.

В четверг, 8 октября, в 15:30 по московскому времени максимума своей активности достигает ежегодный метеорный поток Дракониды, порождённый кометой 21Р/Джакобини-Циннера. В этом году ожидается 10–20 метеоров в час (бывают всплески до 100–400 метеоров в час). Метеоры лучше наблюдать сразу после захода Солнца и в предутренние часы [пятницы] в районе с ясным тёмным небом, — говорится в сообщении, передаёт ТАСС.

Метеорный поток Дракониды наблюдается каждый год с 6 по 10 октября.

Ранее NEWS.ru писал, что новейшая военная система контроля космического пространства будет создана в РФ в ближайшие годы, сообщил командующий 15-й армией Воздушно-космических сил (ВКС) особого назначения генерал-лейтенант Андрей Вышинский.

Комплексы будут развёрнуты в Алтайском крае, на Дальнем Востоке, в Бурятии и в Крыму.