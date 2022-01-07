Журналист раскрыл тайну «загадочного дома» на Луне

«Загадочный» объект, который запечатлел китайский луноход «Юйту-2» у кратера Фон Карман, оказался небольшим камнем. При этом по первым снимкам из-за ракурса казалось, что в кадр попал объект с необычной формой, названный «загадочным домом», сообщает CNet.

Визуальный обман с первых снимков, появившихся в начале декабря, был раскрыт после появления новой фотографии объекта. Её опубликовал освещающий космическую тематику журналист Эндрю Джонс. Снимок с другого ракурса показал, что «загадочный» объект является камнем, лежащим на краю кратера.

Oh, this is amazing. Close to tears. Ourspace has published an update on the "mystery hut" and it's so underwhelming it's brilliant. It's just a small rock on a crater rim that they're now calling "jade rabbit" for its appearance. Source: https://t.co/frrMKH7RWM https://t.co/GFCIRzqmDu pic.twitter.com/jpDLDS8TZu — Andrew Jones (@AJ_FI) January 7, 2022

Луноход «Юйту-2», прибывший на спутник Земли с аппаратом «Чанъэ-4», работал на Луне в начале 2019 года.

Ранее стало известно, что стоимость отправки российских космонавтов на Луну варьируется от 400 млрд до 1,7 трлн рублей, заявил исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко. Представитель госкорпорации уточнил, что в самом «дорогом» варианте речь идёт об отправке к спутнику Земли сверхтяжёлой ракеты «с полезными нагрузками».