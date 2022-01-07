Журналист раскрыл тайну «загадочного дома» на Луне
Найденный китайским аппаратом «Юйту-2» на Луне «загадочный дом» оказался камнем
Евгений Бугров
Евгений Бугров
06:05, 08 января 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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«Загадочный» объект, который запечатлел китайский луноход «Юйту-2» у кратера Фон Карман, оказался небольшим камнем. При этом по первым снимкам из-за ракурса казалось, что в кадр попал объект с необычной формой, названный «загадочным домом», сообщает CNet.
Визуальный обман с первых снимков, появившихся в начале декабря, был раскрыт после появления новой фотографии объекта. Её опубликовал освещающий космическую тематику журналист Эндрю Джонс. Снимок с другого ракурса показал, что «загадочный» объект является камнем, лежащим на краю кратера.
Луноход «Юйту-2», прибывший на спутник Земли с аппаратом «Чанъэ-4», работал на Луне в начале 2019 года.
Ранее стало известно, что стоимость отправки российских космонавтов на Луну варьируется от 400 млрд до 1,7 трлн рублей, заявил исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко. Представитель госкорпорации уточнил, что в самом «дорогом» варианте речь идёт об отправке к спутнику Земли сверхтяжёлой ракеты «с полезными нагрузками».