Журналист раскрыл тайну «загадочного дома» на Луне

Визуальный обман с первых снимков, появившихся в начале декабря, был раскрыт после появления новой фотографии объекта. Её опубликовал освещающий космическую тематику журналист Эндрю Джонс. Снимок с другого ракурса показал, что «загадочный» объект является камнем, лежащим на краю кратера.

Oh, this is amazing. Close to tears. Ourspace has published an update on the "mystery hut" and it's so underwhelming it's brilliant. It's just a small rock on a crater rim that they're now calling "jade rabbit" for its appearance. Source: https://t.co/frrMKH7RWM https://t.co/GFCIRzqmDu pic.twitter.com/jpDLDS8TZu