https://static.news.ru/photo/0bfa451c-4b93-11ea-b2d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/Space_Station

Запуск грузового космического корабля Cygnus (США) к Международной космической станции не состоялся по техническим причинам.

Агентство NASA сообщило , что неполадки возникли в наземных системах управления. Корабль должен был стартовать в 01:44 мск с островного космодрома Уоллопс в штате Вирджиния. На его борту — около 3,6 тонн груза, включая провизию и оборудование для исследований.

. @NorthropGrumman officials scrubbed today's launch because of off-nominal data from ground support equipment at the launch pad. The vehicle is in a safe configuration. Launch teams will investigate to determine the next launch attempt. Coverage continues: https://t.co/oWQd4mjRUn pic.twitter.com/45mvTnI4vy — NASA (@NASA) February 9, 2020

Когда состоится новая попытка запуска, пока не уточняется.

Как писал NEWS.ru ранее, Тегеран осуществил 9 февраля запуск ракеты-носителя со спутником «Захар», однако он не вышел на орбиту. Государственное телевидение Ирана сообщило в эфире, что спутник не вышел на необходимую высоту из-за проблем с ракетой. Она не развила достаточную скорость.