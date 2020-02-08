Запуск грузового космического корабля Cygnus (США) к Международной космической станции не состоялся по техническим причинам.
Агентство NASA сообщило, что неполадки возникли в наземных системах управления. Корабль должен был стартовать в 01:44 мск с островного космодрома Уоллопс в штате Вирджиния. На его борту — около 3,6 тонн груза, включая провизию и оборудование для исследований.
Когда состоится новая попытка запуска, пока не уточняется.
Как писал NEWS.ru ранее, Тегеран осуществил 9 февраля запуск ракеты-носителя со спутником «Захар», однако он не вышел на орбиту. Государственное телевидение Ирана сообщило в эфире, что спутник не вышел на необходимую высоту из-за проблем с ракетой. Она не развила достаточную скорость.