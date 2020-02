Агентство NASA сообщило , что неполадки возникли в наземных системах управления. Корабль должен был стартовать в 01:44 мск с островного космодрома Уоллопс в штате Вирджиния. На его борту — около 3,6 тонн груза, включая провизию и оборудование для исследований.

. @NorthropGrumman officials scrubbed today's launch because of off-nominal data from ground support equipment at the launch pad. The vehicle is in a safe configuration. Launch teams will investigate to determine the next launch attempt. Coverage continues: https://t.co/oWQd4mjRUn pic.twitter.com/45mvTnI4vy