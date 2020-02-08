https://static.news.ru/photo/8b2dff72-4b61-11ea-b412-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Тегеран осуществил 9 февраля запуск ракеты-носителя со спутником «Захар», однако он не вышел на орбиту.

Государственное телевидение Ирана сообщило в эфире, что спутник не вышел на необходимую высоту из-за проблем с ракетой. Она не развила достаточную скорость. Иран уже пытался запустить спутники собственного производства в 2019 году, однако попытка провалилась.

Вашингтон выступает против планов Ирана, считая, что спутниковая программа является прикрытием для разработки баллистических ракет. Совет Безопасности ООН даже выпустил резолюцию, призывающую Тегеран не предпринимать никаких действий, связанных с баллистическими ракетами.

NEWS.ru писал, что Тегеран планирует в июне выпустить на околоземную орбиту спутник «Нахид 1». Его запуск будет осуществлён с помощью ракеты-носителя, которая работает на твёрдом топливе.