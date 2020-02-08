https://static.news.ru/photo/e3d754d8-4b49-11ea-a507-fa163e074e61_660.jpg Азари Джахроми Фото: azarijahromi/twitter.com

Спутник Ирана «Нахид 1» окажется на околоземной орбите в июне.

О планах Иранского космического агентства запустить на околоземную орбиту спутник связи сообщил Мehr.

По данным агентства, «Нахид 1» должен быть выведен на орбиту, расположенную на высоте 250 км от Земли. Предполагается, что его запуск будет осуществлён с помощью ракеты-носителя, работающей на твёрдом топливе.

Отмечается, что этапы проектирования и изготовления как спутника, так и ракеты-носителя к настоящему моменту завершены полностью. Его основное назначение — это обеспечение беспроводной связи на территории страны. Кроме того, Иранское космическое агентство планирует запустить ещё ряд других спутников.

Как сообщил NEWS.ru, иранские власти заявили, что их спутниковая программа, так же как и ядерная деятельность, направлена на научные исследования и использование в гражданских целях.