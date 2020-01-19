https://static.news.ru/photo/289d3f9a-3aad-11ea-af16-fa163e074e61_660.jpg Фото: barari_ir/twitter.com

Власти Ирана заявили о подготовке к запуску двух новых спутников. Аппараты уже прошли предпусковые испытания.

По словам министра связи Ирана Мохаммада Джавад Азари Джахроми, два 90-килограммовых спутника из серии Zafar предназначены для дистанционного мониторинга Земли. Полученные с их помощью данные планируется использовать в сельском хозяйстве и для контроля стихийных бедствий, пишет The New York Times.

Как отметили иранские власти, их спутниковая программа также как и ядерная деятельность, направлена на научные исследования и использование в гражданских целях.

Точные сроки планируемого запуска пока не сообщаются.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роскосмос продолжает восстанавливать спутник «Метеор-М», пострадавший в декабре 2019-го от столкновения с микрометеоритом. В результате «внешнего воздействия» аппарат перешёл в неуправляемый полёт, после чего активировал режим энергосбережения.