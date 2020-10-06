Во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 со спутниками Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с очередной группой интернет-спутников Starlink, компания SpaceX ведёт прямую трансляцию.
Запуск с космодрома на мысе Канаверал состоялся в 07:30 по времени Восточного побережья США (14:30 мск).
Liftoff!— SpaceX (@SpaceX)
pic.twitter.com/b33QAIP7Mo October 6, 2020
В настоящее время на орбите работают свыше 700 аппаратов Starlink.
Ранее NEWS.ru писал, что следующий запуск пилотируемого корабля Crew Dragon, который доставит астронавтов на Международную космическую станцию, должен состояться 31 октября.
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