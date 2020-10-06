Во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 со спутниками Starlink

Фото: SpaceX/twitter.com

Срабатывание датчика дыма произошло в модуле «Заря» Международной космической станции (МКС). Об этом Центру управления полётами (ЦУП) доложил российский космонавт Анатолий Иванишин.

При этом дым в модуле отсутствовал и не было запаха гари. По итогам осмотра модуля космонавт вместе со специалистами ЦУП пришёл к выводу, что имело место ложное срабатывание датчика, сообщает...