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Во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 со спутниками Starlink

15:36, 06 октября 2020
Фото: SpaceX/twitter.com

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с очередной группой интернет-спутников Starlink, компания SpaceX ведёт прямую трансляцию.

Запуск с космодрома на мысе Канаверал состоялся в 07:30 по времени Восточного побережья США (14:30 мск).

В настоящее время на орбите работают свыше 700 аппаратов Starlink.

Ранее NEWS.ru писал, что следующий запуск пилотируемого корабля Crew Dragon, который доставит астронавтов на Международную космическую станцию, должен состояться 31 октября.

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