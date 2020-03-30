https://static.news.ru/photo/a673055e-b23f-11e9-89ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: World History Archive/Global Look Press

Благодаря усиленным мерам безопасности вероятность того, что COVID-19 попадёт на Международную космическую станцию, практически равна нулю. Такое мнение озвучила медсестра Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Раксана Бацманова.

По словам медработника, на протяжении 10 лет предоставляющего медицинскую помощь астронавтам, космические управления направили все свои силы на предотвращение проникновения коронавируса на станцию.

Учитывая усиленные меры безопасности, вероятность того, что коронавирус попадет на МКС, практически равна нулю, — передаёт её слова РИА Новости.

Медсестра рассказала, что перед космическими запусками астронавты помещаются на карантин даже в обычных условиях. На время пандемии коронавируса меры безопасности были усилены.

Ранее NEWS.ru писал о том, что персонал Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) будет работать из дома вследствие обнаружения у некоторых сотрудников коронавируса нового типа.