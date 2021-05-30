В Якутии нашли фрагменты ракеты «Союз-2»

В двух районах Якутии обнаружили фрагменты ракеты-носителя «Союз-2», запущенной 28 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства.
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28 мая «Союз-2» вывел на орбиту британские спутники связи OneWeb. Предыдущие запуски ракеты с космодрома Восточный с аналогичной нагрузкой осуществили 25 марта и 26 апреля.
29 мая глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что разгонный блок «Фрегат» вывел на целевые орбиты все 36 аппаратов OneWeb. Британская компания намерена развернуть к концу 2022 года группировку из 648 спутников, что позволит обеспечить широкополосный доступ в Интернет для пользователей по всему миру.