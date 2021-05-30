В Якутии нашли фрагменты ракеты «Союз-2»

https://static.news.ru/photo/d3e2a222-c1d0-11eb-9640-96000091f725_660.jpg Фото: Космический центр «Восточный» / Роскосмос

В двух районах Якутии обнаружили фрагменты ракеты-носителя «Союз-2», запущенной 28 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства.

Ведомство искало части ракеты с помощью беспилотников. Четыре фрагмента створок головного обтекателя нашли в Алданском районе, два фрагмента центрального блока — в Кобяйском улусе. Обнаруженные части в ближайшее время эвакуируют, поисковые работы продолжаются. Радиационный фон в обоих районах находится на том же уровне, что и до запуска ракеты, и не превышает средних значений по региону.

28 мая «Союз-2» вывел на орбиту британские спутники связи OneWeb. Предыдущие запуски ракеты с космодрома Восточный с аналогичной нагрузкой осуществили 25 марта и 26 апреля.

29 мая глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что разгонный блок «Фрегат» вывел на целевые орбиты все 36 аппаратов OneWeb. Британская компания намерена развернуть к концу 2022 года группировку из 648 спутников, что позволит обеспечить широкополосный доступ в Интернет для пользователей по всему миру.