16+

Рубрики

Медиа

Архив

Космос

В Якутии нашли фрагменты ракеты «Союз-2»

08:12, 31 мая 2021
Фото: Космический центр «Восточный» / Роскосмос

В двух районах Якутии обнаружили фрагменты ракеты-носителя «Союз-2», запущенной 28 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства.

Ведомство искало части ракеты с помощью беспилотников. Четыре фрагмента створок головного обтекателя нашли в Алданском районе, два фрагмента центрального блока — в Кобяйском улусе. Обнаруженные части в ближайшее время эвакуируют, поисковые работы продолжаются. Радиационный фон в обоих районах находится на том же уровне, что и до запуска ракеты, и не превышает средних значений по региону.

28 мая «Союз-2» вывел на орбиту британские спутники связи OneWeb. Предыдущие запуски ракеты с космодрома Восточный с аналогичной нагрузкой осуществили 25 марта и 26 апреля.

29 мая глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что разгонный блок «Фрегат» вывел на целевые орбиты все 36 аппаратов OneWeb. Британская компания намерена развернуть к концу 2022 года группировку из 648 спутников, что позволит обеспечить широкополосный доступ в Интернет для пользователей по всему миру.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео