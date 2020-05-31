В Роскосмосе отреагировали на запуск Crew Dragon

https://static.news.ru/photo/e5462d84-a329-11ea-b0cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Kowsky/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роскосмос приветствовал успешный запуск пилотируемого корабля Crew Dragon. Как подчеркнул официальный представитель госкоропорации Владимир Устименко, очень важно иметь не одну возможность долететь до МКС.

Ведь мало ли что... В космосе всякое случалось, и обязательно надо иметь минимум две транспортные системы, способные обеспечить присутствие экипажей разных стран на борту МКС, — написал он в своём Twitter.

По его словам, случившееся должно было произойти уже давно и в этом нет ничего удивительного. Теперь к станции смогут летать не только русские, но и американцы, отметил он.

Первый запуск корабля Crew Dragon должен был состояться 27 мая 2020 года. Однако погодные условия не позволили произвести запуск, полёт перенесли на 30 мая 2020 года. В назначенную дату корабль смог беспрепятственно стартовать к МКС, писал NEWS.ru ранее.