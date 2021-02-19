Кремль поприветствовал высадку американского аппарата на Марс

https://static.news.ru/photo/fded9378-7299-11eb-a9cd-96000091f725_660.jpg Фото: NASA's Perseverance Mars Rover/Twitter.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высадка американского аппарата на Марс — достояние всего человечества.

При этом он напомнил, что у России есть своя «амбициозная программа по освоению космоса».

Любые успехи в освоении космического пространства — это достояние человечества, и их можно только приветствовать. Но и наша страна имеет свою собственную амбициозную программу по освоению космоса. Давайте про неё тоже не забывать, — цитирует РИА Новости Пескова.

Представитель Кремля также отметил, что все страны, имеющие свою космическую программу, находятся в состоянии конкуренции и именно эта конкуренция «является очень эффективным драйвером развития».

Perseverance успешно совершил посадку на Марсе 18 февраля 2021 года. После чего сотрудники американского космического агентства тут же поделились первыми кадрами, которые удалось снять аппарату. Процесс посадки занял семь минут, за это время планетоход должен был затормозить с 19 тысяч км/ч. После входа в атмосферу был раскрыт его парашют, отделён кожух модуля, предназначенный для защиты от высокой температуры. На последнем этапе посадки заработали тормозные двигатели посадочного модуля, с которого марсоход спустился на поверхность планеты на тросах.

Как писал NEWS.ru, ранее представитель Роскосмоса от лица руководства госкорпорации поздравил Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с успешной доставкой марсохода Perseverance («Настойчивость») на поверхность Марса. Заместитель гендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев пожелал всем удачи и в полной мере выполнить программу научных исследований.