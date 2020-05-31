В Госдуме заподозрили ракету Crew Dragon в российском происхождении

https://static.news.ru/photo/e5f19816-a344-11ea-834c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Kowsky/Global Look Press

Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Александр Шерин прокомментировал запуск космического корабля Crew Dragon. По его словам, пока рано делать какие-либо выводы об успехе американцев, и он предположил, что ракета может быть собрана из российских комплектующих.

Думаю, космос будет за нами. Надо посмотреть, сколько комплектующих в этой ракете являются российскими. Двигатели чьи стоят на корабле Илона Маска? Надо вот этот вопрос выяснить. Я не могу пока чётко и ясно сказать, — подчеркнул депутат в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Также депутат сравнил ракету Crew Dragon с китайским автопромом и отметил, что её запуск не повлияет на расстановку сил в космосе.

Если в каком-то государстве начинают собирать автомобили, это не значит, что японский или немецкий автопром должен закрыться, — подытожил Шерин.

Как писал NEWS.ru, запуск пилотируемого корабля Crew Dragon приветствовал Роскосмос. Как подчеркнул официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко, очень важно иметь не одну возможность долететь до МКС. По его словам, случившееся должно было произойти уже давно, и в этом нет ничего удивительного. Теперь к станции смогут летать не только русские, но и американцы, отметил он.