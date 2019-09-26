https://static.news.ru/photo/f20c48cc-e066-11e9-92f8-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Манаков Фото: А. Родионов/РИА Новости

Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Геннадий Манаков умер на 70-м году жизни. Об этом сообщил депутат Госдумы космонавт Максим Сураев.

Сегодня ушёл из жизни Геннадий Михайлович Манаков. Очень жаль! Светлая память! — написал Сураев на своей странице в Twitter .

Сегодня ушёл из жизни Геннадий Михайлович Манаков. Очень жаль! Светлая память! pic.twitter.com/9EGAyPZSMJ — Макс Сураев (@Msuraev) 26 сентября 2019 г.

Манаков совершил два космических полёта на орбитальной станции «Мир». Во время последнего полёта совершил два выхода в открытый космос общей продолжительностью 9 часов 58 минут.

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