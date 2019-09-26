Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Геннадий Манаков умер на 70-м году жизни. Об этом сообщил депутат Госдумы космонавт Максим Сураев.
Сегодня ушёл из жизни Геннадий Михайлович Манаков. Очень жаль! Светлая память! — написал Сураев на своей странице в
Сегодня ушёл из жизни Геннадий Михайлович Манаков. Очень жаль! Светлая память!— Макс Сураев (@Msuraev)
pic.twitter.com/9EGAyPZSMJ 26 сентября 2019 г.
Манаков совершил два космических полёта на орбитальной станции «Мир». Во время последнего полёта совершил два выхода в открытый космос общей продолжительностью 9 часов 58 минут.
Ранее, как писал News.ru писал, бывший президент Франции Жак Ширак скончался утром 26 сентября в возрасте 86 лет.