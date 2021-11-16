«Украл шоу»: в США высказались о выступлении Рогозина в Дубае

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выступал на открытии Международного астронавтического конгресса (МАК) в Дубае 20 минут вместо отведённых пяти, пишет американское издание SpaceNews. Автор публикации заявил, что Рогозин «украл шоу» и привлёк внимание благодаря силе воли и ораторским способностям.

Рогозин привлёк внимание благодаря силе воли, в частности, своей способности говорить, говорить и говорить, — подчеркнул автор материала.

SpaceNews отмечает, что Рогозин изначально заявил о наличии у него лишь пяти свободных минут, но в итоге говорил 20 минут. В частности, глава Роскосмоса выразил уверенность в надёжности американского космического корабля Crew Dragon, а также рассказал о съёмках фильма на МКС.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Рогозин назвал одной из главных задач Роскосмоса создание нового транспортного космического корабля для обслуживания перспективной российской орбитальной станции. Он заявил, что работа над ним уже ведётся. По словам Рогозина, проект современной транспортной системы для запуска грузов на низкие орбиты реализует ракетно-космическая корпорация «Энергия» — производитель кораблей «Прогресс» и «Союз».