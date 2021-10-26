Рогозин назвал главные задачи Роскосмоса в ближайшее время

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Одной из главных задач Роскосмоса является создание нового транспортного космического корабля для обслуживания перспективной российской орбитальной станции. Работа над этим уже ведётся, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Глава Роскосмоса уточнил , что над проектом современной транспортной системы для запуска грузов на низкие орбиты работает ракетно-космическая корпорация «Энергия» — производитель кораблей «Прогресс» и «Союз».

Важной задачей является создание <...> универсального корабля в грузовом и пилотируемом вариантах, которой сможет обслуживать новую российскую пилотируемую станцию, — рассказал Рогозин.

Ранее сообщалось, что поддержание работоспособности российского сегмента Международной космической станции в последние годы проходит с проблемами. Они появились после введения санкций против Москвы на поставку комплектующих для космической техники, а также из-за производства некоторых компонентов на Украине.

Кроме того, возник дефицит запчастей, увеличились затраты и продолжительность их изготовления, усложнился процесс ремонта оборудования в космосе.