В «Энергии» назвали угрозы российскому сегменту МКС

Поддержание работоспособности российского сегмента Международной космической станции (МКС) в последние годы проходит с проблемами. Они появились после введения санкций против Москвы на поставку комплектующих для космической техники, а также из-за производства некоторых компонентов на Украине. Об этом говорится в статье сотрудников ракетно-космической корпорации «Энергия», которая является оператором российского сегмента МКС, опубликованной журналом «Космическая техника и технологии».

Авторы публикации отмечают , что в обычных условиях замена комплектующих проводится до того, как они откажут. Однако за время нахождения в космосе российского сегмента МКС многих из них перестали выпускаться по разным причинам. В частности, прекращён выпуск элементной базы, которая существовала при разработке первых модулей для МКС.

Ряд приборов и блоков изготавливался на предприятиях, которые прекратили своё существование или попали под юрисдикцию других государств (Украина), или под санкции, не позволяющие использовать требуемые комплектующие изделия (элементную базу) импортного производства, — отмечается в статье.

Возник дефицит запчастей, увеличились затраты и продолжительность их изготовления, усложнился процесс ремонта оборудования в космосе, отметили в «Энергии».

По мнению авторов публикации, состояние российского сегмента МКС позволяет эксплуатировать его до 2024 года включительно, однако полёт сегмента может оказаться нецелесообразным при большом количестве отказов техники.

Ранее стало известно, что эксплуатация МКС не создаст больших проблем до 2025 года. О результатах расчётов специалистов NASA и Роскосмоса рассказал руководитель отечественной корпорации Дмитрий Рогозин. По его словам, специалисты понимают, что чем дольше МКС будет находиться на орбите, тем больше денег придётся тратить на замену вышедшего из строя и устаревшего оборудования.