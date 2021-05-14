Украинскую ракету запустят с канадского космодрома в 2023 году

Разработанная и произведённая на Украине средняя ракета «Циклон-4М» полетит в космос в 2023 году. Её запустят с канадского космодрома Кансо (провинция Новая Шотландия), сообщает CBC.
Пусковую площадку ещё предстоит построить, на это уже
MLS сотрудничает с украинским заводом «Южмаш» и конструкторским бюро «Южное». Ранее Киев развивал проект «Циклон-4» в сотрудничестве с Бразилией, однако работы пришлось свернуть в 2015 году. Украинская сторона утверждала, что проект тогда был готов на 90%. Работы по проекту позже возобновили за счёт североамериканских инвесторов.
В августе 2019 года КБ «Южное» впервые