Украинскую ракету запустят с канадского космодрома в 2023 году

https://static.news.ru/photo/24da4a94-b6f1-11eb-9d7f-96000091f725_660.jpg Фото: yuzhmash.com

Разработанная и произведённая на Украине средняя ракета «Циклон-4М» полетит в космос в 2023 году. Её запустят с канадского космодрома Кансо (провинция Новая Шотландия), сообщает CBC.

Пусковую площадку ещё предстоит построить, на это уже выделены средства в размере $10,5 млн. Ожидается, что в 2022 году перед запуском «Циклона-4М» с космодрома стартует лёгкая ракета. Компания Maritime Launch Services (MLS) планирует построить на космодроме Кансо площадку, которую можно будет использовать для запуска спутников, в том числе научных.

MLS сотрудничает с украинским заводом «Южмаш» и конструкторским бюро «Южное». Ранее Киев развивал проект «Циклон-4» в сотрудничестве с Бразилией, однако работы пришлось свернуть в 2015 году. Украинская сторона утверждала, что проект тогда был готов на 90%. Работы по проекту позже возобновили за счёт североамериканских инвесторов.

В августе 2019 года КБ «Южное» впервые показало огневые испытания третьей ступени ракеты «Циклон-4М».