Учёные опубликовали уникальные фотографии Юпитера

https://static.news.ru/photo/739b102e-b344-11eb-8efb-96000091f725_660.jpg Фото: NASA/ESA/NOIRLab/NSF/AURA/M.H. Wong and I. de Pater (UC Berkeley)

Фотографии Юпитера в трёх цветовых диапазонах появились в Сети. Учёные из Национальной исследовательской лаборатории оптико-инфракрасной астрономии США, опубликовавшие кадры, рассказали, что это уникальный случай тройной одновременной съёмки планеты.

Исследователи представили три снимка. Кадры в видимом и ультрафиолетовом спектре сделал телескоп «Хаббл», а в инфракрасном — прибор NIRI (Near-InfraRed Imager), который расположен на Гавайях. Все фотографии сделали 11 января 2017 года в 15:41 по всемирному координационному времени. В результате у учёных появилась возможность рассмотреть новые детали Юпитера.

Так, в ультрафиолетовом спектре можно увидеть зону штормов, которую нельзя заметить на снимке в ИК-спектре. Кроме того, в обычном режиме и в ультрафиолете можно посмотреть на Большое Красное Пятно, которое больше Земли.

Юпитер в ультрафиолетовом спектре NASA/ESA/NOIRLab/NSF/AURA/M.H. Wong and I. de Pater (UC Berkeley)

На фотографии в инфракрасном спектре, напротив, можно заметить тёмную полосу над Северным полушарием планеты. Это вихрь длиной 72 тысячи километров. Его практически не различить на других снимках.

Юпитер в инфракрасном спектре International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA, M.H. Wong (UC Berkeley)

Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало снимок, сделанный марсоходом Perservance, на котором на фоне марсианского неба виднеется радуга.

Фотография этого земного явления, совершенно несвойственного Красной планете, породило у пользователей множество гипотез. В NASA решили прояснить ситуацию и объяснили появление радуги оптическим эффектом.