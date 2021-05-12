Учёные опубликовали уникальные фотографии Юпитера

Фотографии Юпитера в трёх цветовых диапазонах появились в Сети. Учёные из Национальной исследовательской лаборатории оптико-инфракрасной астрономии США, опубликовавшие кадры, рассказали, что это уникальный случай тройной одновременной съёмки планеты.
Исследователи
Так, в ультрафиолетовом спектре можно увидеть зону штормов, которую нельзя заметить на снимке в ИК-спектре. Кроме того, в обычном режиме и в ультрафиолете можно посмотреть на Большое Красное Пятно, которое больше Земли.
На фотографии в инфракрасном спектре, напротив, можно заметить тёмную полосу над Северным полушарием планеты. Это вихрь длиной 72 тысячи километров. Его практически не различить на других снимках.
Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало снимок, сделанный марсоходом Perservance, на котором на фоне марсианского неба виднеется радуга.
Фотография этого земного явления, совершенно несвойственного Красной планете, породило у пользователей множество гипотез. В NASA решили прояснить ситуацию и объяснили появление радуги оптическим эффектом.