Учёные опубликовали каталог объектов для поиска внеземной жизни

https://static.news.ru/photo/fe10edc8-b543-11ea-9d54-fa163e074e61_660.jpg Фото: ESA/Global Look Press

Проект Breakthrough Listen объявил о выпуске каталога Exotica, который содержит перечень космических объектов, с которых могут потенциально исходить техногенные сигналы других цивилизаций. Его составители с 2016 года занимаются поиском признаков разумной жизни во Вселенной.

Сигналы и сами объекты ищут с помощью гигантских радиотелескопов, развёрнутых на трёх континентах. Они позволяют охватить беспрецедентный диапазон частот с высоким разрешением. Сейчас каталог включает 700 различных целей для исследования — от комет до галактик, от отдельных объектов до масштабных небесных явлений. Но в нём пока нет ни одного подтверждённого техногенного сигнала, хотя, по мнению авторов, сотни астрономических объектов могут стать мишенями для поиска разумной жизни и новых астрофизических исследований.

Результаты исследования в виде препринта опубликованы на сайте Калифорнийского университета в Беркли.

Многие открытия в астрономии не были запланированы. Иногда важное открытие может быть пропущено, так как никто не смотрел в нужном месте, потому что не верили, что там можно что-то найти. Возможно, мы ищем техногенные сигналы не в тех местах. Каталог Exotica поможет нам ответить на этот вопрос, — отмечают авторы статьи.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что на Землю могут поступать сигналы внеземных цивилизаций, однако человечество не понимает их принцип. По его словам, нельзя быть уверенным в том, что Вселенная «молчит». Он отметил, что только в видимой нами части Вселенной расположено более двух триллионов галактик, в каждой из которых могут находиться триллионы планет. И вероятность, что на какой-то из них присутствует жизнь, подобная нашей, достаточно велика, приводил NEWS.ru его слова.