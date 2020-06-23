Учёные опубликовали каталог объектов для поиска внеземной жизни

Проект Breakthrough Listen объявил о выпуске каталога Exotica, который содержит перечень космических объектов, с которых могут потенциально исходить техногенные сигналы других цивилизаций. Его составители с 2016 года занимаются поиском признаков разумной жизни во Вселенной.
Сигналы и сами объекты ищут с помощью гигантских радиотелескопов, развёрнутых на трёх континентах. Они позволяют охватить беспрецедентный диапазон частот с высоким разрешением. Сейчас каталог
Результаты исследования в виде препринта
Многие открытия в астрономии не были запланированы. Иногда важное открытие может быть пропущено, так как никто не смотрел в нужном месте, потому что не верили, что там можно что-то найти. Возможно, мы ищем техногенные сигналы не в тех местах. Каталог Exotica поможет нам ответить на этот вопрос, — отмечают авторы статьи.
Ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что на Землю могут поступать сигналы внеземных цивилизаций, однако человечество не понимает их принцип. По его словам, нельзя быть уверенным в том, что Вселенная «молчит». Он отметил, что только в видимой нами части Вселенной расположено более двух триллионов галактик, в каждой из которых могут находиться триллионы планет. И вероятность, что на какой-то из них присутствует жизнь, подобная нашей, достаточно велика, приводил NEWS.ru его слова.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен