https://static.news.ru/photo/05014560-3b96-11ea-9fc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: esa.int

Учёные из Европейского космического агентства (ESA) представили прототип установки, которая может извлекать кислород из лунной пыли. Об этом сообщается на сайте организации.

Как пояснили инженеры, в будущем аппарат сможет дать возможность колонистам дышать на Луне почти, как дома. Дело в том, что с собой экспедиция сможет взять крайне ограниченный запас жизненно необходимого газа, хватит которого от силы на несколько недель.

Пытаясь решить эту задачу, учёные начали исследовать реголит, или лунную пыль. Оказалось, что кислород в грунте спутника нашей планеты составляет от 40% до 45% его объёма. Ценный для человека газ, как выяснили специалисты, заперт внутри оксидных минералов. После этого специалисты из ESA придумали, как его извлечь.

Их изобретение работает на основе электролиза расплавленной соли. Лунную пыль помещают в чашу с расплавленной солью хлорида кальция, нагретой до 950 °C. Затем на эту смесь воздействуют током, который и вытягивает кислород из пыли. Кислород проходит через расплавленную соль, работающую как электролит и затем собирается на аноде. После этого кислород можно собирать и использовать.

В ESA также рассказали, что доработанная версия устройства отправится на Луну, где пройдёт тестирование.

Как писал NEWS.ru, ранее учёные из коллаборации LIGO утверждают, что зафиксировали гравитационные волны от звезды альфа Ориона, которую также называют Бетельгейзе.