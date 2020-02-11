https://static.news.ru/photo/ec2968ee-4d6d-11ea-afd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос/vk.com

Российская орбитальная обсерватория «Спектр-РГ» за два месяца засняла свыше 10 тысяч квадратных градусов звёздного неба.

По данным Роскосмоса, карта включает все зарегистрированные за этот период фотонов в жёстком рентгеновском диапазоне энергий 4–30 кэВ.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что «Спектр-РГ» открыл свыше 300 скоплений галактик и более 10 тысяч чёрных дыр. Кроме того, телескоп «рассмотрел» почти 6 тысяч сверхмассивных объектов в так называемой зоне Локмана. Так называют область на небе, где межзвёздное пространство Млечного Пути хуже поглощает рентгеновское излучение.

«Спектр-РГ» («Спектр-Рентген-Гамма») — международный проект России и Германии. Разработка призвана создать на орбите астрофизическую обсерваторию.