Российская орбитальная обсерватория «Спектр-РГ» за два месяца засняла свыше 10 тысяч квадратных градусов звёздного неба.
По данным Роскосмоса, карта
Как писал NEWS.ru, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что «Спектр-РГ» открыл свыше 300 скоплений галактик и более 10 тысяч чёрных дыр. Кроме того, телескоп «рассмотрел» почти 6 тысяч сверхмассивных объектов в так называемой зоне Локмана. Так называют область на небе, где межзвёздное пространство Млечного Пути хуже поглощает рентгеновское излучение.
«Спектр-РГ» («Спектр-Рентген-Гамма») — международный проект России и Германии. Разработка призвана создать на орбите астрофизическую обсерваторию.
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