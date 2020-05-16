Сын Микояна подозревает США в создании противоспутникового оружия

https://static.news.ru/photo/11a7c234-9777-11ea-84b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Spacex/Global Look Press

Соединённые Штаты объявили о запуске сверхсекретного космического беспилотника многоразового использования X-37B. По официальной версии, челнок должен провести работы по преобразованию солнечной энергии в микроволновую. Однако авиаконструктор Ованес Микоян считает, что Пентагон вполне может испытывать под этим предлогом противоспутниковое оружие.

На орбиту беспилотник выводит ракета-носитель Atlas V компании ULA, которая использует российские двигатели РД-180. Он должен будет проводить работы по преобразованию солнечной энергии, чтобы обеспечивать неограниченное время полёта для спутников и беспилотников на орбите.

Сын Артёма Микояна рассказал, что такие аппараты могли появиться в СССР ещё в 60–70-х годах прошлого столетия по программе «Спираль», которой руководил генконструктор, однако программу «завернул» министр обороны Андрей Гречко. Он отказался подписывать постановление, назвав его фантастикой.

Мой отец уже вёл переговоры с Сергеем Павловичем Королёвым по заброске нашего космолёта на орбиту с помощью ракеты «Союз». Наш космический самолёт назывался «изделие 105.11». 11 — это значит дозвуковой вариант. В качестве платформы для запуска аппарата изначально планировалось использовать самолёт-«разгонщик», скорость которого по проекту должна была составлять 6–8 Махов. Но самолёт-«разгонщик» так никто и не сделал, — приводит слова Микояна «МК».

Россия тоже могла бы иметь такой аппарат. Более того, она начала создавать его гораздо раньше, чем Штаты. Работы над аналогичным космолётом велись в России еще в 60–70-х годах прошлого века в КБ «МиГ» по программе «Спираль» под руководством генконструктора Артёма Микояна.

Аппарат, над которым работали советские конструкторы, назвали «Лапоть». Как утверждает Микоян, если сейчас присмотреться к американскому X-37B, то станет понятно, что по форме обтекателя он почти точная копия советского «Лаптя».

Как только началась перестройка, а за ней полный развал, американцы купили его чертежи. А может, и выкрали — этого я точно не знаю. Но чертежи «Лаптя» пропали, — отметил конструктор.

По мнению Ованеса Микояна, в этом нет ничего удивительного, так как США с самого начала внимательно наблюдали за его созданием.

Как писал NEWS.ru, ранее американская корпорация Boeing представила макет истребителя четвёртого поколения F-15EX.